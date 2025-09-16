ياسمين صبري ومي عمر ورانيا يوسف.. 20 صورة لنجمات الفن بملابس الجيم

كتب- مروان الطيب:

تحرص العديد من النجمات الحفاظ على رشاقتهن بالذهاب إلى الجيم وأداء العديد من التمارين الرياضة الشاقة، من أجل الحفاظ على الصحة والوصول إلى الشكل المثالي.

وتشارك النجمات الجمهور والمتابعين العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات بملابس الجيم وسط إعجاب الجمهور.

وخلال هذا التقرير نستعرض نجمات خطفن الأنظار بملابس الجيم:

رانيا يوسف

تحرص الفنانة رانيا يوسف على الذهاب إلى الجيم، ودائما ما تنشر صور لها عبر حسابها على انستجرام، تظهر خلالها وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية الشاقة.

نسرين طافش

تواظب الفنانة نسرين طافش على الذهاب إلى الجيم، وتنشر صور ومقاطع فيديوهات تظهر خلالها مرتدية الملابس الرياضية.

مي عمر

تحافظ الفنانة مي عمر الحفاظ على رشاقتها، وتنشر صور لها بالملابس الرياضية وهي تؤدي العديد من التمارين الرياضية الشاقة.

نانسي عجرام

تهتم الفنانة نانسي عجرام برشاقتها، وتنشر عادة العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات التي تظهر خلالها وهي تتمرن.

