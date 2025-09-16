كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

أقيم ظهر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نجوم وصنّاع الفن.

وفي كلمته قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان للحضور: "كل سنة وأنتم طيبين، والدورة الجديدة تبقى أنجح من اللي فاتت، ويكون عندنا حاجة جديدة ونكون عند حسن ظنكم".

كان المؤتمر بدأ بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم قصير يضم لقطات مختلفة من دوراته السابعة السابقة، بينها كلمات من القائمين على المهرجان والنجوم الذين حضروا فعالياته.

قدمت المؤتمر المذيعة ناردين فرج، بحضور النجمة يسرا، المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي لمدينة الجونة محمد عامر.

كما شهد المؤتمر حضور لاعب كرة القدم سابقا أحمد حسام ميدو، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج صفي الدين محمود، السيناريست مريم نعوم، المخرج يسري نصر الله.

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي من خلال السينما، وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين بما يسهم في تبادل الخبرات والتعاون الفني. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويعمل على أن يكون منصة محفزة لتطوير صناعة السينما في العالم العربي، خاصة عبر ذراعه المخصص للصناعة "سيني جونة".