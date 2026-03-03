إعلان

بعد توقفها عن إنتاج الغاز.. قطر للطاقة توقف تصنيع بعض منتجات البتروكيماويات

كتب : أحمد الخطيب

03:06 م 03/03/2026

شركة قطر للطاقة

أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج بعض المنتجات النهائية في دولة قطر، من بينها اليوريا والبوليمرات والميثانول والألومنيوم، وذلك استكمالًا لقرارها السابق بتعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، وفق بيان منشور على موقعها الرسمي.

وأكدت الشركة تقديرها لعلاقاتها مع جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أنها ستواصل تزويدهم بآخر المستجدات فور توافرها.

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في أمس تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد تعرض منشآت التشغيل التابعة لها في مدينتي رأس لفان الصناعية ومسيعيد الصناعية لهجمات عسكرية، ما أدى إلى وقف الأنشطة التشغيلية في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بحسب بيان الشركة.

قطر للطاقة البتروكيماويات الغاز المسال قطر

