البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض ألوميل مصر 13.7 مليون يورو

كتب : منال المصري

03:11 م 03/03/2026

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض يصل إلى 13.7 مليون يورو لشركة ألوميل مصر دعمًا لتوسعة الإنتاج في مصر.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن التمويل سيتم استخدامه في إنشاء وتركيب خط جديد لبثق الألمنيوم لتعزيز القدرات التصنيعية الإقليمية للشركة وإمكاناتها التصديرية.

تُعد شركة ألوميل مُصنِّعًا متكاملاً رأسيًا لأنظمة الألمنيوم المعمارية، وهي مدرجة في بورصة أثينا.

وتشغّل الشركة عشرة مواقع إنتاجية وتخدم أكثر من 60 دولة حول العالم. ويشكّل وجود ألوميل في مصر عنصرًا محوريًا في استراتيجيتها الأوسع الرامية إلى إنشاء مراكز تصنيع إقليمية قادرة على توفير حلول ألمنيوم متقدمة للأسواق مرتفعة النمو.

وتقع شركة ألوميل مصر على مقربة من قناة السويس، ما يعزز تموضعها كمنصة استراتيجية للإنتاج والتصدير تخدم أفريقيا والشرق الأوسط والمناطق المحيطة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار قرض ألوميل مصر بثق الألمنيوم

