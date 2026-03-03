إعلان

بعد 22 عامًا من الثأر.. إحالة 12 متهمًا في جريمة الجزازرة بسوهاج للمفتي

كتب : عمار عبدالواحد

03:12 م 03/03/2026

تعبيرية عن محاكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، لاتهامهم بقتل مُسن ونجليه ذبحًا وإلقاء جثامينهم وسط الزراعات بقرية الجزازرة التابعة لدائرة مركز المراغة شمالي المحافظة.

كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على 6 متهمين آخرين في ذات القضية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

جريمة أعادت ذكريات ثأر عمره 22 عامًا

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2023، حين استيقظ أهالي قرية الجزازرة على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، عُثر على جثامينهم مذبوحين داخل أرض زراعية.

وكشفت التحريات أن خلفية الجريمة تعود إلى خصومة ثأرية ممتدة منذ عام 2001، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، أسفرت وقتها عن مقتل أب يبلغ من العمر 55 عامًا ونجليه، أحدهما 21 عامًا والآخر 22 عامًا، من قرية بني عمار بدائرة مركز طهطا.

استدراج الضحايا وتنفيذ المخطط

وبحسب التحريات فقد أعد عدد من المتهمين مخططًا للثأر، حيث استدرجوا الأب البالغ من العمر 85 عامًا ونجليه من منزلهم بحيلة، واصطحبوهم إلى الأرض الزراعية التي شهدت الجريمة الأولى قبل 22 عامًا.

وفور وصولهم أقدم المتهمين على ذبح المجني عليهم الثلاثة باستخدام أسلحة بيضاء، وتركوا جثامينهم في موقع الحادث، قبل أن يعثر عليهم الأهالي ويبلغوا الأجهزة الأمنية.

تحرك أمني مكثف وتحقيقات موسعة

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط القريتين لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وأفاد مصدر أمني أن المجني عليه الأكبر سنًا، البالغ 85 عامًا، كان قد سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد في واقعة المشاجرة الأولى، وقضى مدة العقوبة وخرج من السجن قبل فترة وجيزة من وقوع الجريمة الأخيرة.

