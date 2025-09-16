حنان مطاوع تتألق في مهرجان "همسة".. والجمهور يشيد بإطلالتها الأنيقة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، أثناء حضورها فعاليات مهرجان "همسة"، وأطلت بإطلالة أنيقة ولافتة.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من الجمهور، الذي حرص على تهنئتها، وجاءت أبرز التعليقات: "الله ما شاء الله"، "الجمال"، "تحفة"، "الفستان خطير"، "أنيقة ومحترمة"، "عسولة".

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم وتواجه العديد من الأزمات التي تغيّر مجرى حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

