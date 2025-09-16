ريهام عبدالغفور بإطلالة أنيقة في مهرجان "همسة".. والجمهور: ملاك

كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لها من أحدث ظهور، من حضورها مهرجان همسة، وظهرت بإطلالة أنيقة.

وشهد المهرجان تكريم ريهام ومنحها جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل ظلم المصطبة، ونشرت صورًا من داخل الحفل جمعتها بالفنان حمزة العيلي، وصديقتها الفنانة حنان مطاوع.

وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصور، بينهم الفنانة راندا البحيري التي كتبت "إيه القمر ده بس"، وعلق عدد من المتابعين: "قمر"، "مبروك يا ريكو"، "بحبك يا ريكو، تستاهلي كل خير"، "ملاك"، "الحلوة الراقية"، "كل ما تكبر تحلو"، "أجمل ما أنجبت مصر".

جدير بالذكر أن ريهام عبدالغفور عُرض لها مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته: إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، بسمة، محمد علي رزق.