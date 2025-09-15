قبلات وصور رومانسية.. زوجة عصام صاصا تحتفل بعيد ميلاده والأخير يرد

كتب - معتز عباس:

احتفلت جهاد أحمد بعيد ميلاد زوجها مؤدي المهرجانات عصام صاصا، أثناء قضاء إجازة الصيف في مدينة العلمين الجديدة.

ونشرت جهاد صورًا مع زوجها عصام صاصا، أحدها على متن يخت والأخرى على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وخلال احتفال جهاد بعيد ميلاد زوجها منحت له قبلة رومانسية، التي فاجأت المتابعين بشكل كبير.

ووجهت جهاد رسالة لـ زوجها، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي عقبال مليون سنة، وكل سنة أشوف ناجح عن السنة اللي قبلها وديما فخوره بيك أنا وحيمو بحبك".

ومن جانبه رد عليها زوجها: "لا هو أهم حاجه كل سنه وانتي معايا وشيلاني وجمبي وربنا يعلم انتي اي عندي وبحبك قد ايه أحلى حاجة في الحياة كلها انتي كل سنة وانا معاكي يا أم رحيم".

كما نشر عصام صاصا مقطع فيديو مع زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ست البنات حبيبتي وصاحبتي وبنتي، كل سنة وأنتي معايا يا ام رحيم يا اللي حياتي ملهاش طعم من غيرك، عيد ميلادي ليه طعم تاني عشان بنحتفل سوا".

تعرض مطرب المهرجانات عصام صاصا عن لإصابة في يده، دون الكشف عن تفاصيل الحادث، وذلك عقب نشره صورة لذراعه المصاب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله على كل شيء".

اقرأ أيضا..

"بفستان مكشوف الضهر".. بوسي تواصل احتفالاتها بعيد ميلادها (صور)

ويجز يوجه رسالة إلى محمد منير.. ماذا قال؟