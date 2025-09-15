كتبت- منى الموجي:

يشهد شهر نوفمبر المُقبل انطلاق فعاليات الدورة الأولى من "صدى الأهرامات"، تحت شعار مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف الدورة الأولى إلى تعزيز مكانة مصر كمنصة عالمية للفنون وملتقى للثقافات، عبر استضافة نخبة من أبرز الفنانين، والعازفين، والمؤلفين الموسيقيين، والأوركسترات والفرق العالمية المرموقة، في أمسيات فنية ثقافية تعكس غنى وتنوّع المشهد الموسيقي العالمي.

تمتد فعاليات الدورة الأولى على مدار 6 أيام من 24 وحتى 30 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يشارك بها أسماء بارزة من مختلف أنحاء العالم، من ألمع نجوم الموسيقى الكلاسيكية، والغناء العربي والعالمي، إضافة إلى عروض فنية تمزج بين التراث العربي والموسيقى الغربية المعاصرة.

تشهد الدورة مشاركة فرق من: بريطانيا، الصين، روسيا، ألمانيا، كازاخستان، ومن الوطن العربي لبنان وسوريا. ومن المقرر الإعلان عن قائمة المشاركين، خلال الأيام القليلة المُقبلة.