كتب-مصطفى حمزة:

فرض النجوم والنجمات المشاركين في حركة "عاملون في السينما من أجل فلسطين- Film Workers for Palestine"، وجودهم بقوة في توزيع جوائز إيمي 2025، الذي أقيم أمس الأحد، في "مسرح بيكوك"، من خلال تضامنهم مع القضية الفلسطينية

وحرصت الفنانة الأمريكية هانا إينبيندر، في الكلمة التي ألقتها خلال تسلمها أول جائزة إيمي، عن فئة أفضل ممثلة كوميدية مساعدة في مسلسل "هاكس"، على الهتاف "فلسطين حرة"

وظهر النجم خافيير بارديم في الحفل مرتديا الكوفية الفلسطينية، وأكد في حوارات صحفية، أنه لن يعمل مع أي استوديو سينمائي أو شركة إنتاج "تبرر أو تدعم الإبادة الجماعية" التي تحدث في غزة.

وفي حديثه عن الحركة، قال: "لا تستهدف مجموعة (عاملون في السينما من أجل فلسطين)، أي فرد بناءً على هويته، بل تستهدف شركات ومؤسسات السينما المتواطئة التي تُسوّق أو تُبرر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".

من هم نجوم "عاملون في السينما من أجل فلسطين"؟

حركة "عاملون في السينما من أجل فلسطين" (Film Workers for Palestine)، تأسست في 8 سبتمبر الحالي، ووصل عدد أعضائها إلى 8000 عضو، منهم نجوم ونجمات، ومؤلفين ومخرجين، ومديري تصوير.

وتطالب الحركة برفض العمل مع المؤسسات الفنية والثقافية الإسرائيلية طالما استمرت سياسات الاحتلال والفصل العنصري.

وضمت الحركة، من رموز السينما العالمية، أوليفيا كولمان، خافيير بارديم، مارك رافالو، خواكين فينيكس، نيكولا كوجلان، إيمي لو وود، سوزان ساراندون، ريز أحمد، تيلدا سوينتون.

ووقع على بيان الحركة الداعي لوقف المذابح الإسرائيلية في غزة، مجموعة من أبرز الكتاب والمخرجون، ومنهم، يورجوس لانثيموس، وآصف كاباديا، وآفا دوفيرناي، وإيما سيليجمان، وبوتس رايلي، وآدم ماكاي، وجوشوا أوبنهايمر، والمنتجون جيمس ويلسون، وروبين سلوفو، وتريسي سيوارد.