الليلة.. حمزة نمرة ضيف برنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

تعرض قناة الحياة، في التاسعة من مساء اليوم، الجزء الثاني من حلقة الفنان حمزة نمرة، مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"

ويواصل حمزة نمرة كشف أسرار وكواليس ألبومه الجديد "قرار شخصي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجميع.

وكان حمزة نمرة قد كشف في الجزء الأول عن أسباب طرحه ألبومه "بالتقسيط" قائلًا: تركيز الناس قل وبقى سريع، والأغنية الحلوة هتتسمع في كل الأحوال.

وأضاف أنه سعيد بنجاح ألبومه الأخير وردود الفعل عليه، وأن المنافسة مع كبار المطربين مهمة لصناعة الأغاني وتخدم المتلقي بأنواع وأشكال غنائية مختلفة.