إعلان

الليلة.. حمزة نمرة ضيف برنامج "واحد من الناس"

12:57 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الإعلامي عمرو الليثي وحمزة نمرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

تعرض قناة الحياة، في التاسعة من مساء اليوم، الجزء الثاني من حلقة الفنان حمزة نمرة، مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"

ويواصل حمزة نمرة كشف أسرار وكواليس ألبومه الجديد "قرار شخصي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجميع.

وكان حمزة نمرة قد كشف في الجزء الأول عن أسباب طرحه ألبومه "بالتقسيط" قائلًا: تركيز الناس قل وبقى سريع، والأغنية الحلوة هتتسمع في كل الأحوال.

وأضاف أنه سعيد بنجاح ألبومه الأخير وردود الفعل عليه، وأن المنافسة مع كبار المطربين مهمة لصناعة الأغاني وتخدم المتلقي بأنواع وأشكال غنائية مختلفة.

107cf8ee-29f5-4331-8a73-8d32593e0d7f

حمزة نمرة برنامج "واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي