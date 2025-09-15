كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) وفرع جامعة كوفنتري بالقاهرة المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH) عن شراكة بارزة يتم تدشينها رسميًا بافتتاح مركز كوفنتري الإعلامي الجديد في 24 سبتمبر 2025، داخل الحرم الجامعي في جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لربط التميز الأكاديمي مع صناعة السينما والإعلام المزدهرة في مصر.

سيشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وجامعة كوفنتري، إلى جانب إطلاق المركز الإعلامي، وهو منشأة استوديوهات إبداعية متطورة تخدم الطلاب والأكاديميين والمجتمع السينمائي. ومن المنتظر أن يشارك في الافتتاح شخصيات بارزة، في مقدمتهم الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "شراكتنا مع جامعة كوفنتري تمثل خطوة مهمة لتعزيز تكامل الخبرة الأكاديمية مع مسارات الاحتراف في صناعة السينما. نحن ملتزمون بدعم المواهب الشابة وتهيئة بيئة مثالية للتعلم والتجربة الحقيقية، بما يكرّس مكانة المهرجان كمنصة رئيسية لإطلاق الأصوات الجديدة وإعداد أجيال من المبدعين يسهمون في رسم ملامح مستقبل السينما المصرية والعربية".

كجزء من الاتفاق، ستشارك جامعة كوفنتري بجناح مخصص لها في سوق أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يمنح الطلاب فرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة والمحترفين. كما ستقدم الجامعة أحدث أدوات الإعلام الرقمي لدعم معرض CIFF للتقنيات الغامرة (XR)، بما يعزز دمج التقنيات التفاعلية في برامج المهرجان.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو التصنيف الأعلى للمهرجانات الدولية المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).