"الجونة السينمائي" يكرم النجمة العالمية كيت بلانشيت

12:40 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

كيت بلانشيت

كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

ومن أدوارها المهمة في إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، إلى تعاوناتها مع أهم مخرجي العالم، وتركت بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".

وتقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.

النجمة العالمية كيت

