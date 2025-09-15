عمرو عبدالرحيم يهاجم الراقصة "مريم" ويؤكد: مش بنت شعبان عبدالرحيم

كتب-مصطفى حمزة:

حرص المطرب الشعبي عمرو شعبان عبدالرحيم، "حفيد المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم"، على توضيح حقيقة ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن راقصة تدعى "مريم"، وأنها ابنة جده الراحل.

ونشر عمرو شعبان عبد الرحيم، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو مؤكدا فيه أن والدته هي الإبنة الوحيدة لجده الراحل شعبان عبد الرحيم، وأن الراقصة التي تردد أنها ابنة الراحل، لا علاقة لها بالأسرة.

وأوضح أن الرغبة في تصدر التريند ورفع عدد المشاهدات، هو السبب في انتشار صور وفيديوهات الراقصة، بدعوى أنها ابنة شعبان عبد الرحيم.

ونشر عمرو، صور ومقاطع فيديو، تظهر فيها الراقصة في حفل زفاف ابنة خميس شعبان عبد الرحيم، وكتب: "ميشرفنيش أن تكوني حتى قريبتي من بعيد .. دي بنت شعبان عبدالرحيم إزاي؟ ده ماجبش غير ناس ولاد حلال، مش رقاصات وعالم مشبوهة حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كتب إنها بنته وفي أي حد عاوز يتسيط على حسنا عشان التريند اللي جننكم".

واحتفل خميس شعبان، نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بحفل زفاف ابنته حنان، الأسبوع الماضي، بحضور المطربين عبدالباسط حمودة، سعد الصغير، هوبا، والفنانة هند عاكف.

