حدث بالفن| إصابة تامر حسني وجنازة أرملة سيد مكاوي وحفل "العقارب" يثير الجدل

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تنازل ريهام سعيد عن قضيتها ضد "كروان مشاكل"، أميرة سيد مكاوي تعلن موعد عزاء والدتها، شاعر غنائي يكشف إصابة تامر حسني ودخوله المستشفى، الصور الأولى من جنازة أرملة الملحن الكبير سيد مكاوي، وغيرها من الأخبار.