أمينة ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار في جلسة تصوير جريئة داخل المطبخ

كتب - معتز عباس:

خطفت أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين الأنظار من أحدث ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت أمينة صورًا لها من داخل المطبخ عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي "مفتوح البطن"، لكنها أغلقت التعليقات.

وتظهر أمينة بشكل طفيف رفقة والدتها في عدد من المناسبات الترفيهية والاجتماعية، والتي أثارت تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها.

يذكر أن نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

