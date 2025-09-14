كتبت- منى الموجي:

شهد ملعب إليجانت في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، أمس السبت 13 سبتمبر، حضور أكثر من 70 ألف (70 ألف 482) متفرج، إلى جانب تواجد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه(GEA) في المملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، لمشاهدة النزال الذي وصف بـ"نزال القرن" وجمع الملاكم الأمريكي كروفورد ونظيره المكسيكي ساؤول "كانيلو".

وتُوّج الأمريكي تيرينس كروفورد بطلاً للعالم بلا منازع في وزن فوق المتوسط(Super Middleweight) ، إلى جانب حزام مجلة "ذا رينغ"، بعد فوزه الكبير بإجماع الحكام، على المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز في النزال الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

ورفع كروفورد رصيده إلى 42 انتصارا دون أي هزيمة، منها 31 بالضربة القاضية. وفي لحظة إعلان الفوز تزينّت الحلبة بالأحزمة العالمية وسط تفاعل جماهيري صاخب، وارتدى كروفورد الأحزمة التي حصل عليها.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للترفيه، بدأت المواجهة بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد بحذر في الجولات الأولى، واعتمد الملاكم الأمريكي على الحركة السريعة، فيما ركز المكسيكي على السيطرة على مركز الحلبة والضغط باللكمات للجسم. ونجح كروفورد في فرض أسلوبه خلال الجولات الثالثة حتى السادسة بفضل دقة ضرباته، إذ أصاب خصمه بلكمات يسارية متكررة وأظهر مرونة كبيرة في الإفلات من الضغط، ما منحه أفضلية نسبية في منتصف النزال. ومع ذلك، لم يتراجع كانيلو، إذ رد بسلسلة من اللكمات القوية للجسم والوجه، وأشعل المدرجات بمحاولاته لفرض قوته البدنية.

وأشار البيان إلى أن الجولة السابعة شهدت تفوقا واضحا لكروفورد بفضل دقة اللكمات وتنوعها، قبل أن يتعرض لاصطدام بالرأس في الجولة الثامنة تسبب في توقف قصير. ومع استئناف الجولة التاسعة، استعاد كانيلو توازنه وأطلق يمناه القوية على وجه كروفورد، ليعيد الحماس للمواجهة. ومع تقدم الجولات، بدا النزال متكافئا.

وتابع البيان "في الجولتين العاشرة والحادية عشرة، حاول كانيلو فرض ضغطه لكنه عانى أمام حركة كروفورد السريعة التي مكنته من تفادي الحصار والرد بسلسلة من اللكمات الدقيقة، أبرزها ثلاثية قوية في ختام الجولة العاشرة. ومع دخول الجولة الأخيرة، تحولت المواجهة إلى تبادل مفتوح بعيد عن التكتيك، حيث أصاب كانيلو خصمه، لكن الإرهاق بدا واضحا عليه، إذ لم يستطع الاقتراب أو السيطرة. وهو ما دفع كروفورد لتكثيف هجماته، مانحا نفسه أفضل جولة له في النزال، لينجح بعدها بنيل الفوز عن جدارة".

من جهة أخرى، سبق النزال الرئيسي ثلاث نزالات مساندة قوية، وشهدت الأمسية حضورا لعدد من أبرز المشاهير من داخل وخارج عالم الملاكمة، وتواجد أسطورة الملاكمة مايك تايسون، والنجم الهوليوودي جيسون ستاثام، والممثل الأمريكي ماركوولبيرغ، إلى جانب الملاكمين توماس هيرنز وشاين موسلي، ولاعب كرة القدم الأمريكية السابق تشاد أوتشوسينكو، واليوتيوبر العالمي مستر بيست.