رامي رضوان ينشر صورة مع زوجته دنيا سمير غانم والجمهور: "بقيتوا شبه بعض"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الإعلامي رامي رضوان جمهوره صورة جديدة جمعته بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها بوضع "قلوب".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "بقيتوا شبه بعض"، "حبايبي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "الحلوين"، "أجمل كابل".

يُذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليًا في دور العرض فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، الذي تدور أحداثه حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية، لتجد نفسها في مواقف كوميدية مشوقة. ويشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد ثروت، والعمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضًا:

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة

هكذا علق تركي آل الشيخ على صورته مع جيسون ستاثام

تكريم خالد النبوي بجائزة "فاتن حمامة للتميز" في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. هاني فرحات مع زوجته في حفل "Coldplay" بلندن

هشام جمال يحتفل بخطوبة صديقه.. وليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يعلن عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة