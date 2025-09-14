بالصور.. هاني فرحات مع زوجته في حفل "Coldplay" بلندن

كتب- مروان الطيب:

كشف المايسترو هاني فرحات عن تواجده بحفل فريق "Coldplay" الذي أقيم في ستاد ويمبلي في لندن وسط حضور جماهيري ضخم.

نشر هاني فرحات صور من كواليس الحفل عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها رفقة زوجته وكتب: "شكرا كولد بلاي على التجربة، أخي كريس أين تحصل على كل هذه الطاقة لـ 80 ألف شخص، من المذهل استطاعتكم السيطرة على هذا الحشد".

قاد المايسترو هاني فرحات مؤخرا أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترلاا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا، الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي.

ويواصل المايسترو هاني فرحات قيادة الأوركسترا الخاصة بحفلات أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي سواء داخل مصر أو خارجها.

