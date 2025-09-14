إعلان

بالصور.. هاني فرحات مع زوجته في حفل "Coldplay" بلندن

09:00 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

هاني فرحات مع زوجته من حفل كولدبلاي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشف المايسترو هاني فرحات عن تواجده بحفل فريق "Coldplay" الذي أقيم في ستاد ويمبلي في لندن وسط حضور جماهيري ضخم.

نشر هاني فرحات صور من كواليس الحفل عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها رفقة زوجته وكتب: "شكرا كولد بلاي على التجربة، أخي كريس أين تحصل على كل هذه الطاقة لـ 80 ألف شخص، من المذهل استطاعتكم السيطرة على هذا الحشد".

قاد المايسترو هاني فرحات مؤخرا أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية والأوركسترلاا السعودي على مدار ليلتين متتاليتين في حفل روائع الأوركسترا، الذي أقيم داخل قصر فرساي التاريخي.

ويواصل المايسترو هاني فرحات قيادة الأوركسترا الخاصة بحفلات أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي سواء داخل مصر أو خارجها.

هاني فرحات مع زوجته من حفل كولدبلاي (1)

اقرأ أيضا:

ماذا قال المخرج خالد جلال عن محمود الخطيب بعد اعلانه عدم الترشح لرئاسة الأهلي؟

المخرج جمال عبد الحميد يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية

المايسترو هاني فرحات ستاد ويمبلي لندن انستجرام هاني فرحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام