يسرا ووفاء عامر.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عمرو ستين

10:23 م السبت 13 سبتمبر 2025
    الاسرة والاصدقاء في عزاء عمرو ستين
    مدخل عزاء الراحل عمرو ستين في مسجد الشرطة
    نجوم الفن في عزاء الفنان الراحل عمرو ستين
    نجوم الفن وافراد من الاسرة والاصدقاء يقدمون واجب العزاء
    وفاء عامر تصل عزاء عمرو ستين
    وفاء عامر وزوجها يصلان عزاء عمرو ستين
    يسرا تقدم واجب العزاء في عمرو ستين
    مدخل عزاء الراحل عمرو ستين في مسجد الشرطة
    عزاء عمرو ستين
كتب - معتز عباس:

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان الشاب الراحل عمرو ستين، والمقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرصت النجمة يسرا، والفنانة وفاء عامر، والإعلامي طارق علام على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحل عمرو ستين.

توفي الفنان عمرو ستين يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه الخميس، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور أسرته وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم أحمد مرتضى منصور، محمد الكيلاني، حسن أبو الروس، وعمرو مصطفى، وظهرت خطيبته مريم عامر منيب في حالة انهيار خلال وداعه.

يُذكر أن الفنان الراحل قد طرح ألبومه الأول الذي ضم 10 أغنيات، من أبرزها: "أجمل حاجة"، "متعمليش حسابك"، "كدب إحساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقى في كده"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، و"ولا نسيتها"، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين.

عزاء عمرو ستين وفاء عامر يسرا
