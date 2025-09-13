إعلان

أول تعليق من وفاء عامر بعد الحكم بحبس التيك توكر "بنت مبارك"

05:32 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة وفاء عامر الشكر والتحية لوزارة الداخلية بعد الحكم على التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ "بنت مبارك" بالسجن لمدة عامين.

ونشرت وفاء عامر منشور عبر حسابها على "فيسبوك" وكتبت: "شكرا وزارة الداخلية المصرية، القضاء المصري المحترم شكرا شكرا شكرا".

وتحدثت مروة يسري عن الفنانة وفاء عامر في عدة مقاطع فيديو ووجهت لها اتهامات متنوعة.

وشاركت وفاء عامر مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان الماضي منها جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وديا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بمسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

