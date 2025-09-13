بـ"هوت شورت"..ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

كتب- هاني صابر:

شاركت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت كنزي، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تفقد الايمان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قمر يا كنزي، العسل، القمر، أحلى واحدة".

على جانب آخر، كان عمرو دياب، قد طرح مؤخرا كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا" وهي من كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي.