بـ"هوت شورت"..ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

11:24 ص السبت 13 سبتمبر 2025
    كنزي عمرو دياب
    كنزي ابنة عمرو دياب (1)
    كنزي ابنة عمرو دياب (4)
    كنزي عمرو دياب (2)
    كنزي ابنة عمرو دياب (2)
    كنزي عمرو دياب (1)
    كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار
    كنزي عمرو دياب تستمتع بالصيف (1)
    كنزي دياب
    كنزي دياب
كتب- هاني صابر:

شاركت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت كنزي، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تفقد الايمان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قمر يا كنزي، العسل، القمر، أحلى واحدة".

على جانب آخر، كان عمرو دياب، قد طرح مؤخرا كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا" وهي من كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي.

كنزي دياب عمرو دياب إطلالة كنزي دياب كنزي عمرو دياب ابنة عمرو دياب
