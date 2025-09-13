حدث بالفن| أسماء جلال تثير الجدل بسبب الرقص وأول تعليق من محمد فاروق شيبة بعد الإفراج عنه
12:01 ص السبت 13 سبتمبر 2025
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان داود رضوان، أسماء جلال تتصدر التريند أسماء جلال بسبب رقصها في"السلم والثعبان 2"، أول تعليق من محمد فاروق شيبة بعد الإفراج عنه بسبب الفيديو المضلل، النجمة التركية فهرية أفجان تنشر إطلالتها من رحلتها الصيفية،وغيرها من الأخبار.
فهرية أفجان انستجرام فهرية أفجان ياسمين صبري نجوم الفن القبض على محمد فاروق شيبة وفاة الفنان داود رضوان أسماء جلال السلم والثعبان 2
