إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنان داود رضوان، أسماء جلال تتصدر التريند أسماء جلال بسبب رقصها في"السلم والثعبان 2"، أول تعليق من محمد فاروق شيبة بعد الإفراج عنه بسبب الفيديو المضلل، النجمة التركية فهرية أفجان تنشر إطلالتها من رحلتها الصيفية،وغيرها من الأخبار.