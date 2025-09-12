كتبت- منى الموجي:

شهدت مدينة لاس فيجاس أمسية خاصة بالملاكمة مع انعقاد المؤتمر الصحفي الذي يسبق النزال بين المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز والأمريكي تيرينس كروفورد، المقرر مساء السبت المقبل على حلبة ملعب أليجيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وفي كلمته خلال المؤتمر، نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، الشائعات التي ترددت حول إصابات كانيلو أو كروفورد، قائلاً: "كثيرون تحدثوا عن إصابات في ركبة كانيلو أو كتف كروفورد، لكنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأود أن أشكر كانيلو على قبوله خوض هذا النزال والموافقة على تنظيمه. وبكل صراحة، لقد وقعنا معه أكبر عقد في تاريخ الملاكمة لثلاثة نزالات".

وأضاف آل الشيخ: "يوم السبت أتمنى أن نشاهد نزالاً عظيماً يقدم فيه الطرفان كل ما لديهم، والأهم بالنسبة لي سلامتهم أولاً، لكن الجمهور حول العالم ينتظر الإثارة، وينتظر مواجهة تعكس قيمة هذه الرياضة".

وتطرق تركي إلى رمزية تنظيم النزال في مدينة لاس فيجاس التي طالما ارتبط اسمها بأكبر النزالات عبر التاريخ، وقال: "إنها لحظة مختلفة واستثنائية، مع شركة عظيمة، ومنصة عالمية، وبوجود أسطورتين كبيرتين".

وشهدت قاعة T-MOBILE، التي احتضنت المؤتمر حضوراً إعلامياً وجماهيرياً ضخماً، حيث امتلأت مقاعدها بممثلي الصحافة العالمية والقنوات الرياضية الدولية، إلى جانب مئات المتابعين الذين حرصوا على التواجد لمعايشة أجواء العد التنازلي. والتصفيق.

وفي تصريحات الملاكمين، أظهر كانيلو حماساً كبيراً، وقال: "أشعر أنني في أفضل حال. هذه المواجهة تعني لي الكثير وأنا جاهز تمامًا. لا أطيق انتظار ليلة السبت. أود أن أشكر كل من حضر لدعم هذا الحدث، وأكرر أنني متحمس جدًا ولا أستطيع الانتظار".

وعند سؤاله عن موقع هذا النزال مقارنة بانتصاراته السابقة، أجاب: "هذه المواجهة بالنسبة لي كبيرة جدًا، بل تُعد من أكبر النزالات في مسيرتي بلا شك. الفوز فيها يعني لي الكثير، وسيكون في قمة إنجازاتي".

وتحدث كانيلو عن مسيرته وحبه العميق للملاكمة، قائلا بالإسبانية: "لطالما احترمت وأحببت ما أقوم به، وهو الملاكمة. بفضل الانضباط والرغبة في أن أكون شخصًا مميزًا في هذه الحياة وصلت إلى ما أنا عليه الآن. لقد وصلت فقط بدافع حبي لهذه الرياضة، ولو لم أكن أحب ما أقوم به لكان الأمر أصعب بكثير. الطريق ليس سهلاً، فهو يتطلب الكثير من الانضباط والتضحيات، لكن الشغف بما أفعله هو ما قادني دائمًا إلى الأمام".

وحول احتمالية مواجهة ديفيد بينافيديز مستقبلاً، أجاب: " أنا لا أقول لا لأي شيء. سنرى لاحقًا، لكن تركيزي الآن منصبّ بالكامل على هذا النزال".

كما تطرق إلى تفاصيل تدريبه مع جيرونتس "بوتس" إنيس: "دائمًا ما أحرص على وجود شركاء مميزين في صالة التدريب، فهذا أمر مهم لأنك تحتاج إلى منافس قوي في التدريبات. لدينا تاريخ مع هذه العائلة، وشقيقه الأكبر كان حاضرًا عندما واجهت شين موسلي. يسعدني أن جيرونتس انضم إلى المعسكر وقدم لي تدريبات مفيدة".

وحول الأداء المنتظر منه، أوضح: "سأقدّم أفضل ما عندي. ستكون أفضل مواجهة لي، وسأضع كل ما أملك في هذا النزال. سترون كل عناصر قوتي على الحلبة. إذا جاءت الضربة القاضية فسيكون ذلك رائعاً، وإن لم تأتِ فسأُظهر جدارتي".

وفي سؤال عن دخوله إلى الحلبة ومن سيرافقه، فاجأ كانيلو الحضور بقوله: "هذه المرة سأدخل فقط مع فريقي. لقد انتظرنا هذه اللحظة طوال مسيرتي، وأريد أن تكون خاصة بي وبفريقي وحدنا".

كما عبّر الملاكم المكسيكي عن امتنانه لمسيرته قائلاً: "بالنسبة لي، هذه لحظة فارقة تؤكد أن هناك أموراً أكبر قادمة في حياتي. أنا ممتن لكل ما منحتني إياه هذه الرياضة، وكل ما وضعني في الطريق الصحيح كي أتعلم وأصل إلى هذه المرحلة. أشكر الجميع، من وقف بجانبي ومن رحل، لأن كل واحد منهم علّمني شيئاً وأثر في مسيرتي".

أما النجم الأمريكي تيرينس كروفورد، فقال: "كثيرون يقولون إنني لم أواجه أسماء كبيرة أو أنني لم أختبر خصوماً أقوياء. يوم السبت سنرى جميعًا الحقيقة على الحلبة".

وعن تأثير هذا النزال على الملاكمة، علق: "أعتقد أن نزالات من هذا النوع تساعد رياضة الملاكمة على النمو، لأنها تجمع الأفضل في مواجهة الأفضل. وهذا ما سيجعل الرياضة أقوى، حيث سيبدأ كبار الملاكمين بمواجهة بعضهم البعض بشكل أكبر".

وفي رده عن معنى العظمة بالنسبة له، أكد: "العظمة تعني لي كل شيء في هذه المرحلة، لأن أمامي فرصة لتحقيق إنجاز لم يسبق أن حققه أي ملاكم من قبل، وهو أن أصبح بطل العالم بلا منازع للمرة الثالثة. كنت الأول الذي يحقق ذلك مرتين في فئة الرجال، وسأكون الأول الذي يفعله ثلاث مرات".

وعندما سُئل عما يقلقه قبل النزال، أجاب بوضوح: "لا شيء، على الإطلاق. قمنا بكل التحضيرات التي نحتاجها. نحن نعرف أن كانيلو يمثل تحدياً صعباً، وهذا ما يجعل هذه المواجهة فرصة لصناعة الأساطير".

كما تحدث عن مستقبله قائلاً: "لا أعلم ما الذي يحمله المستقبل، ولا يمكنني الجزم إن كان هذا أعظم نزال في مسيرتي أم لا. لكنني متأكد أن أموراً عظيمة ما زالت بانتظاري. كل ما يهمني الآن هو هذا النزال".

ومع ختام المؤتمر، جرت مراسم المواجهة الأخيرة بين الملاكمين (FACE OFF) بحضور معالي المستشار ودانا وايت الذي قدم المؤتمر الصحفي.

وتترقب الجماهير الوزن الرسمي (Weigh-in) الذي سيقام في T-Mobile Arena، ما يمثل المحطة التقليدية الأخيرة في أسبوع النزال قبل ليلة السبت.