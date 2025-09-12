خاتم الماظ بالملايين.. خطوبة ليام هيمسورث وجابرييلا بروكس

كتب- مروان الطيب:

أعلنت جابرييلا بروكس خطوبتها رسميا من الممثل العالمي ليام هيمسورث وذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت جابرييلا صور ظهرت خلالها وهي تحتفل مع خطيبها وسط أجواء رومانسية، كما كشفت عن خاتم الخطوبة من الماس والذي يقدر بملايين الدولارات، وسط تهنئة متابعيها.

وبدأت علاقة هيمسورث وبروكس،عندما تم رؤيتهما معا لأول مرة في ديسمبر 2019 في حفل غداء مع والدي الممثل، كريج وليوني، في بايرون باي، نيو ساوث ويلز، أستراليا، وسط تكهنات بوجود علاقة رومانسية بينهما.

أعلن الثنائي رسميًا عن علاقتهما عبر حسابهما على إنستجرام في يونيو 2021، حيث نشر ليام صورة تجمعه ببروكس وشقيقه كريس هيمسورث برفقة زوجة كريس إلسا باتاكي وزوجة مات ديمون، لوسيانا باروسو، خلال حضورهما حفل العشاء الذهبي لعام 2021 في سيدني.

وكانت اخر مشاركات ليام هيمسورث على شاشة السينما بفيلم الدراما "Lonely Planet" عام 2024.

وينتظر ليام هيمسورث عرض الموسم الجديد من مسلسل "The Witcher" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

