أول تعليق من محمد فاروق شيبة بعد الإفراج عنه بسبب الفيديو المضلل

كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان محمد فاروق شيبة الشكر والتحية لكل من سانده في أزمته الأخيرة بعد القبض عليه بسبب فيديو مضلل نشره خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر شيبة صور له عبر حسابه على فيسبوك وكتب: " فى البدايه أحب أشكر أصدقائى اللى مسبونيش لحظة واحدة وبدون ذكر أسمائهم لأنهم مش بيحبوا الظهور، وتحية شكر خاصة لدكتور أشرف زكي والصديق حمادة صميدة، والحمد لله كانت تجربة مهمة جدا في حياتي".

وأوضح :"لأنها كانت كلها حب من كل شخص قابلته، من أول أمناء قسم الطالبية بالضباط حتى السيد وكيل النيابة، بشكرهم جدا من كل قلبي على حسن تعاملهم معايا، والأهم الكوميديا اللي حصلتلي، أنا مكنتش عايز اطلع بس فيه ناس كتير من أصدقائي المخلصين . قالولي اطلع ووضح للناس سوء التفاهم اللي حصل، بسبب قناة ناقصين، فا إن شاء الله مباشر الساعة 10 مساء".

وتعود الأزمة قبل أيام عندما انتشر مقطع فيديو للفنان محمد فاروق شييبة يدعي خلاله ذهابه إلى أحد أفرع السجل المدني لتجديد بطاقة الرقم القومي، لكنه فوجئ بتغريمه مبلغ مالي بزعم إنه متوفي منذ 3 أشهر.

وكانت آخر مشاركات محمد فاروق شيبة الفنية بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.







