كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها أمام البحر لتودع بها إجازة الصيف.

ونشرت سيرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحيانًا يكون أقوى ما يمكنك قوله هو لا شيء، الهدوء، البحر، لبنان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "باربي، الحلوة، جمالك، قمر، الزهر بيقهر قهر، انتي الجمال".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.