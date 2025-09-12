شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند.. تعرف على أغانيها الوطنية

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة شيرين عبدالوهاب، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد طرحها أغنيتها الوطنية "غالية علينا يا بلدنا" وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

وسبق أن قدمت شيرين عبدالوهاب، عدة أغاني وطنية ظلت علامة فارقة في تاريخ الأغنية الوطنية الحديثة.

ومن بين أغاني "شيرين" الوطنية أغنية "عاشت مصر" التي قدمتها عام 2016 وحققت من خلالها نجاحا جماهيريا.

وتعد أغنية"ما شربتش من نيلها" أبرز الأغاني الوطنية التي قدمتها شيرين بمشوارها الفني، وهي من كلمات نور عبدالله وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وتأتي أغنية "أم البلاد" من بين الأغاني الوطنية التي قدمتها شيرين ونالت من خلالها إشادات الجمهور، وتم طرحها عام 2023 وهى من كلمات مصطفى كامل وألحان أحمد شاهين، وتوزيع موسيقي أحمد نصر، وإنتاج نصر محروس.