إعلان

شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند.. تعرف على أغانيها الوطنية

12:20 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب (3)
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبدالوهاب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة شيرين عبدالوهاب، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد طرحها أغنيتها الوطنية "غالية علينا يا بلدنا" وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

وسبق أن قدمت شيرين عبدالوهاب، عدة أغاني وطنية ظلت علامة فارقة في تاريخ الأغنية الوطنية الحديثة.

ومن بين أغاني "شيرين" الوطنية أغنية "عاشت مصر" التي قدمتها عام 2016 وحققت من خلالها نجاحا جماهيريا.

وتعد أغنية"ما شربتش من نيلها" أبرز الأغاني الوطنية التي قدمتها شيرين بمشوارها الفني، وهي من كلمات نور عبدالله وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وتأتي أغنية "أم البلاد" من بين الأغاني الوطنية التي قدمتها شيرين ونالت من خلالها إشادات الجمهور، وتم طرحها عام 2023 وهى من كلمات مصطفى كامل وألحان أحمد شاهين، وتوزيع موسيقي أحمد نصر، وإنتاج نصر محروس.

شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند أغاني شيرين عبدالوهاب الوطنية الفنانة شيرين عبدالوهاب شيرين شيرين عبدالوهاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب