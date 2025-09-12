حدث بالفن| خروج فنانة من المستشفى وأخرى تعلن ارتداء الحجاب

إعداد - مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بتفاصيل جولة كوميدية لـ أحمد أمين في أمريكا وكندا، خروج رنا رئيس من المستشفى، مستورة تعلن ارتدائها الحجاب، حقيقة نقل حياة الفهد للعلاج في مستشفى بريطاني، حقيقة حريق منزل الفنان فضل شاكر، تركي آل الشيخ يروج لحفلات نجوم الغناء في اليوم الوطني السعودي، وغيرها من الأخبار.