بفستان جريء أمام البحر..ليلى علوي تودع الصيف والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ليلى علوي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام البحر ودعت من خلالها إجازة الصيف.

ونشرت ليلى، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قليل من ضوء الشمس والرمال وضوء القمر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايه بس جنب جمالك، الفستان روعة، منورة، عسل أوي يا ليلى، القمر، أحلى ليلى".

يذكر أن، ليلى علوي تخوض بطولة فيلم "ابن مين فيهم" بجانب بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.