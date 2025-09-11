تركي آل الشيخ يروج لحفلات نجوم الغناء في اليوم الوطني السعودي

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لعدة حفلات غنائية بالتعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي بمناسبة اليوم الوطني السعودي وذلك يوم 22 سبتمبر الجاري.

وتتضمن هذه الحفلات حفل الفنان عبادي الجوهر والفنان نواف الجابري، ونشر المستشار صورة للملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "ليلة من الطرب الأصيل، مع أبو سارة عبادي الجوهر ونواف الجبرتي بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد على مسرح جامعة القصيم ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي 95".

وضمت القائمة حفل الفنانة أميمة طالب ويشاركها الغناء الفنان فؤاد عبد الواحد بقيادة المايسترو تامر فيضي على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

كما تشهد الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، مشاركة الفنانة أحلام بحفل غنائي بقيادة المايسترو مدحت خميس.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

خروج رنا رئيس من المستشفى.. تعرف على حالتها الصحية

ماذا قالت هالة صدقي عن عودة المخرج محمد سامي للفن بعد اعلان اعتزاله؟