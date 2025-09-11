بالصور- محمد رمضان مع عمدة نيويورك: "لمست محبته لبلدي وطني العربي"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن لقاء جمعه بـ عمدة نيويورك في مقر إقامته وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر رمضان صور من اللقاء عبر حسابه على انستجرام وكتب: "سعدت بدعوة أخي العزيز إيرك أدامز عمدة نيويورك في مقر إقامته وسط نخبة نيويورك ولمست محبته لبلدي ووطني العربي وقارتي الإفريقية، ثقة في الله نجاح".

كشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: " المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

يذكر أن محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

