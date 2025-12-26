قرار عاجل من وزير العمل بشأن إجازات غير المسلمين في أعيادهم الدينية

نصت المادة الثالثة، من القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، على أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، وذلك وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.

وأعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والذي يختص بتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، وهي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

