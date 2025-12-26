كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بزوجها المخرج محمد سامي.

وظهرت مي مع محمد يرتديان نفس الملابس أمام شجرة الكريسماس احتفالا بالعام الجديد، وحرصت على تهنئة جمهورها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ومن بين أبرز تعليقات الجمهور على الصورة: "عسل"، "الحلوين"، "يا روحي على الجمال.. تجننوا"، "الثنائي المفضل"، "ربنا يخليكم لبعض"، "ما شاء الله عليكم، جمال وحلاوة محتاجة حراسة من العين".

جدير بالذكر أن مي عمر ومحمد سامي قدما معا في رمضان 2025 مسلسل إش إش، وشارك في بطولته هالة صدقي، ماجد المصري، ندا سامي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد، شيماء سيف.