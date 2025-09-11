إعلان

مي فاروق تتألق بإطلالة أنيقة في حفل "ليالي مراسي"

01:39 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مي فاروق
  • عرض 7 صورة
    مي فاروق (5)
  • عرض 7 صورة
    مي فاروق (3)
  • عرض 7 صورة
    مي فاروق (2)
  • عرض 7 صورة
    مي فاروق (6)
  • عرض 7 صورة
    مي فاروق (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت المطربة مي فاروق الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي".

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة محتشمة أنيقة، مرتدية فستانًا لافتًا، وعلّقت قائلة: "مهرجان ليالي مراسي".

يُذكر أن آخر أعمال مي فاروق كانت أغنية بعنوان "بنات لخلق"، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف، وهندسة صوت ومكساج وماسترينج مصطفى رؤوف، وعزف الجيتار مصطفى أصلان.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان عزاء عمرو ستين

جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها

"مين متحمس".. أشرف عبدالباقي يروج لمسلسله الجديد

المطربة مي فاروق إطلالة أنيقة حفل ليالي مراسي أحدث جلسة تصوير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى لأعينهم بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل