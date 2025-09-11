مي فاروق تتألق بإطلالة أنيقة في حفل "ليالي مراسي"

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت المطربة مي فاروق الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي".

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة محتشمة أنيقة، مرتدية فستانًا لافتًا، وعلّقت قائلة: "مهرجان ليالي مراسي".

يُذكر أن آخر أعمال مي فاروق كانت أغنية بعنوان "بنات لخلق"، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف، وهندسة صوت ومكساج وماسترينج مصطفى رؤوف، وعزف الجيتار مصطفى أصلان.

