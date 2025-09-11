جيب قصيرة.. منة فضالي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها

كتبت نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت منة بإطلالة صيفية لافتة ارتدت خلالها كروب توب أسود وجيبة قصيرة، وعلقت قائلة: "سأضل كما أنا أنثي يصعب ترجمتها، متمردة ، قوية ، مرحة، عفوية ، عنيدة ، استثنائية لا أشبه أحد ".



ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات، وكتب البعض: "قمر يا حبيبة قلبي"، "صباح الورد"، "بحبك"، "برنسيسة"، "جميلة أوي"،"عسولة".

يُذكر أن، آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.

