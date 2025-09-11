

كتب- معتز عباس:

تصدر فيلم "السلم والثعبان- لعب عيال" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح الشركة المنتجة البرومو التشويقي الثاني، وظهور لافت للأبطال عمرو يوسف وأسماء جلال.

ظهرت أسماء جلال خلال برومو السلم والثعبان بإطلالة جريئة مرتدية بدلة رقص، وتعيش قصة حب رومانسية مع عمرو يوسف ضمن أحداث الفيلم.

يجسد عمرو يوسف ضمن أحداث الفيلم شخصية "أحمد الألفي"، بينما تجسد أسماء جلال شخصية ملك التي خطفت قلب أحمد الألفي ويقع في حبها.

نستعرض في التقرير التالي 15 صورة لبدلة رقص أسماء جلال ورومانسية عمرو يوسف في برومو السلم والثعبان 2.

يُذكر أن الجزء الأول من فيلم "السلم والثعبان" عُرض عام 2001، وشارك في بطولته كلا من: "هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، مها عمار، رجاء الجداوي، وطارق التلمساني، وإخراج طارق العريان".

وظهر في البرومو أبطال الفيلم، عمرو يوسف، وأسماء جلال، فدوى عابد، ظافر العابدين، حاتم صلاح، ماجد المصري سوسن بدر، وغيرهم، من تأليف أحمد حسني، طارق العريان.