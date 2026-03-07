الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباح السبت على هذه المناطق

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد صومعة عتاقة بمحافظة السويس، إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تصل إلى 60 ألف طن، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في تخزين الحبوب.

كان في استقبال رئيس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الجولة، الاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، لضمان استقرار الإمدادات الغذائية رغم التحديات الإقليمية.

كما تم متابعة تشغيل صومعة عتاقة، التي تضم 12 خلية رئيسية لتخزين الأقماح، وخلايا للصرف وتجميع الأتربة، وأنظمة مراقبة للمخزون ودرجات الحرارة، وأنظمة مكافحة الحرائق والكاميرات، ومعمل لاختبارات جودة الأقماح.

بجانب متابعة مراحل استقبال وصرف الأقماح، بدءًا من اختبار العينات والوزن والتفريغ والتداول، وصولًا إلى خلايا التخزين، عبر غرفة التحكم الرئيسية التي تتيح التحكم في جميع مراحل التخزين بمعدل تداول يصل إلى 600 طن/ ساعة دون تدخل بشري مباشر.

وأكد "مدبولي"، أن الدولة نجحت في بناء منظومة متطورة لتخزين الحبوب تعتمد أحدث التكنولوجيات العالمية، ما يحافظ على جودة القمح ويقلل الفاقد، ويضمن تأمين احتياجات الدولة لفترات طويلة.

كما شدد على أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وتطوير سلاسل إمداد الحبوب يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الأمن الغذائي، لضمان استقرار السلع الأساسية والأسواق رغم التحديات الدولية والجيوسياسية.

وأشار وزير التموين، إلى أن المشروع القومي للصوامع يُعد أحد أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب، وتديره الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وفق أحدث نظم التشغيل والإدارة.

وفي خاتم الجولة، طمأن "مدبولي"، المواطنين، بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة، مع استمرار تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز القدرات التخزينية واللوجستية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع في مختلف المحافظات.

