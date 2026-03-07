إعلان

أول تحرك برلماني بعد توجيهات السيسي بربط القبول بالكليات بسوق العمل

كتب : نشأت حمدي

02:21 م 07/03/2026

النائب أشرف سليمان

تقدّم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الأفريقية، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، بشأن ربط أعداد القبول بالكليات والمعاهد باحتياجات سوق العمل.

وأوضح "سليمان"، أن طلبه يأتي في إطار رؤية الحكومة ووزارة التعليم العالي لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توجيه الموارد التعليمية بكفاءة وتقليل معدلات البطالة بين الخريجين.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المقبولين ببعض الكليات والمعاهد دون دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ما أدى إلى تكدس الخريجين في بعض التخصصات، خاصة في المجالات الطبية والهندسية.

وأكد أن أعداد الخريجين في بعض التخصصات الطبية والهندسية تتجاوز احتياجات سوق العمل بأكثر من الضعف، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا لضبط منظومة التعليم وربطها بمتطلبات التنمية الوطنية، محذرًا من تداعيات استمرار الوضع مثل انخفاض متوسط دخول الخريجين، وزيادة البطالة الجزئية، وهجرة الشباب، مقابل نقص في التخصصات الاستراتيجية.

وتساءل النائب، عن كيفية التعامل مع الفائض الكبير في تخصصات مثل الصيدلة والهندسة المدنية، ووجود خطة عاجلة لتعديل أعداد القبول مستقبلًا وفق دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، والإجراءات لتوجيه الخريجين نحو التخصصات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية الأولية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والتحديث الدوري والعملي لبيانات سوق العمل لتجنب تكدس أو فائض مستقبلي.

كما شدد على ضرورة ربط البرامج التعليمية بالتخصصات الاستراتيجية والناشئة، وربط الدعم الحكومي والمنح الدراسية بالتخصصات ذات الأولوية الوطنية.

واقترح إعداد خطة استراتيجية عاجلة لتحديد أعداد القبول السنوية لكل قطاع، وإنشاء لجنة متابعة مشتركة تضم وزارات التعليم العالي والصحة والصناعة والقوى العاملة والتخطيط، لتحديث البيانات ورفع تقرير نصف سنوي لمجلس النواب.

ربط القبول بالكليات بسوق العمل الببول بالكليات والمعاهد الرئيس السيسي

