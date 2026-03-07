كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بالجيزة، تبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان (3 أشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، نتيجة خلاف حول أولوية المرور أثناء سير أحد أفراد الطرف الأول بمركبة "تروسيكل".

تفاصيل مشاجرة ببولاق الدكرور

وتدخل باقي الأفراد لمناصرة ذويهم مستخدمين عصي خشبية دون وقوع إصابات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وحجز العصي الخشبية المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

