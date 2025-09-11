"مكياج خفيف".. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا صورة "سيلفي" لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بمكياج خفيف، والتي لاقت إعجاب المتابعين.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

