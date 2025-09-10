إعلان

بعد القبض عليه.. 20 صورة لـ محمد فاروق شيبا مع نجوم الفن

08:40 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    محمد فاروق شيبا وهيفاء وهبي_1
    محمد فاروق وحجاج عبدالعظيم وطارق لطفي_4
    محمد فاروق ودياب ومحسن منصور_5
    محمد فاروق ودياب_6
    محمد فاروق وريهام حجاج_7
    محمد فاروق وطارق لطفي_9
    محمد فاروق وعارفة عبدالرسول_10
    محمد فاروق وحجا عبدالعظيم_3
    محمد فاروق ومحسن منصور_12
    محمد فاروق وتامر ضيائي وطارق لطفي من احد الاعمال الفنية_2
    محمد فاروق ومحمد عبدالعظيم_14
    محمد فاروق ومحمد محمود_15
    محمد فاروق ومحمد العمروسي_13
    محمدفاروق وسلوى عثمان_17
    مشهد جمع محمد فاروق ومحسن منصور (1)_18
    مشهد جمع محمد فاروق ومحسن منصور (2)_19
    محمد فاروق ومصطفى ابو سريع وتامر ضيائي_16
    محمد فاروق وماجد المصري_11
    مشهد جمع محمد فاروق ومحسن منصور (3)_20
كتب - معتز عباس:

تصدر الفنان محمد فاروق شيبا تريند موقع "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة القبض عليه وتداول مقطع الفيديو الذي أثار الجدل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان محمد فاروق شيبا، بعدما تم تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أنه توجه إلى السجل المدني لتجديد بطاقته الشخصية، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه "متوفى" منذ 3 أشهر.

محمد فاروق شيبا، شارك في أعمال فنية متنوعة بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرزها فيلم "إبراهيم الأبيض"، "البعبع"، "جمهورية إمبابة"، "الفيل الأزرق"، "شد أجزاء"، ومسلسل "ابن حلال"، "سجن النسا"، "البرنس"

يذكر أن محمد شيبا شارك في رمضان 2025، في مسلسل "الغاوي"، بطولة الفنان أحمد مكي.

محمد فاروق وزملائه من نجوم الفن الفنان محمد فاروق شيبا القبض على محمد فاروق شيبا محمد فاروق شيبا مع نجوم الفن محمد فاروق شيبا يتصدر التريند
