نعى الفنان تامر فرج، الفنانة والإعلامية الراحلة إيناس الليثي، التي وافتها المنية بشكل مفاجئ.

تامر فرج ينعى إيناس الليثي

وكتب تامر فرج، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" ناعيا الراحلة: "مش قادر أكتب تعزية في وفاة صديقتي وأختي إيناس الليثي أو أنشر صورتها، مش قادر أصدق، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، الرجاء الدعاء لها".

موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة

وكانت الفنانة زينب العبد صديقة إيناس الليثي، كشفت موعد ومكان الجنازة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": قائلة: "بإذن الله صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله إيناس الليثي بعد صلاة العصر.. في الجامع الكبير بالقلج، نزلة محمد نجيب بجانب بنزينة توتال على الدائري، سواء القادم من أكتوبر أو من السلام".





اقرأ أيضًا:

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر وواجب إنساني

جوري بكر توجه رسالة للجمهور بسبب "الست موناليزا".. ماذا قالت؟

يارا السكري تعلق على مشهد زواجها من أحمد العوضي

بعد وفاتها.. من هي الفنانة إيناس الليثي؟