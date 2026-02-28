إعلان

جيش الاحتلال يستهدف 500 موقع إيراني بـ200 مقاتلة

كتب : محمود الطوخي

08:21 م 28/02/2026

الحرب على إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، إن سلاح الجو أكمل هجوما واسع النطاق على أنظمة الصواريخ والدفاع داخل عدة مواقع إيرانية، باستخدام ما يقرب من 200 طائرة مقاتلة في وقت واحد.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، العملية بأنها أكبر استعراض جوي عسكري في تاريخه، حيث تم توجيه الضربات بدقة لتعطيل القدرات العسكرية للنظام.

استهداف مواقع إيرانية بـ 200 طائرة

وأوضح البيان، أن مقاتلاته ألقت مئات الذخائر التي استهدفت نحو 500 هدف في مواقع إيرانية مختلفة بشكل متزامن، موضحا أن الأهداف الحيوية شملت أنظمة الدفاع الجوي وقاذفات الصواريخ، مما أدى إلى شلل في قدرة النظام على الاستجابة الفورية للهجوم الجوي الواسع.

تدمير أنظمة الدفاع في مواقع إيرانية

وأكد البيان، أن الضربات المركزة على أنظمة الدفاع أتاحت توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي الإيرانية كافة، مضيفة أن تدمير هذه المنشآت أضعف بشدة القدرات الهجومية للنظام الإيراني، مما يقلل من احتمالات شن هجمات مضادة في المستقبل القريب.

قصف مواقع إيرانية في مدينة تبريز

وكشف جيش الاحتلال، أن أحد المواقع المستهدفة يقع في مدينة "تبريز" غرب البلاد، مشيرا إلى أن هذا الموقع كان يستخدمه سلاح الصواريخ "أرض-أرض" التابع للنظام.

وزعم جيش الاحتلال، أن معلوماته الاستخباراتية أكدت أن الموقع كان يجهز لإطلاق "عشرات الصواريخ باتجاه المدنيين الإسرائيليين" قبل أن يتم تحييده بالكامل خلال العملية.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الطاقة والدولار وقناة السويس.. كيف تؤثر حرب أمريكا وإيران على مصر؟
اقتصاد

الطاقة والدولار وقناة السويس.. كيف تؤثر حرب أمريكا وإيران على مصر؟
بطول 2 كيلو.. "دهب" تجمع العالم على أطول مائدة إفطار سياحية -صور
أخبار وتقارير

بطول 2 كيلو.. "دهب" تجمع العالم على أطول مائدة إفطار سياحية -صور
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف
أخبار مصر

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف
قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد