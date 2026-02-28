قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، إن سلاح الجو أكمل هجوما واسع النطاق على أنظمة الصواريخ والدفاع داخل عدة مواقع إيرانية، باستخدام ما يقرب من 200 طائرة مقاتلة في وقت واحد.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، العملية بأنها أكبر استعراض جوي عسكري في تاريخه، حيث تم توجيه الضربات بدقة لتعطيل القدرات العسكرية للنظام.

استهداف مواقع إيرانية بـ 200 طائرة

وأوضح البيان، أن مقاتلاته ألقت مئات الذخائر التي استهدفت نحو 500 هدف في مواقع إيرانية مختلفة بشكل متزامن، موضحا أن الأهداف الحيوية شملت أنظمة الدفاع الجوي وقاذفات الصواريخ، مما أدى إلى شلل في قدرة النظام على الاستجابة الفورية للهجوم الجوي الواسع.

تدمير أنظمة الدفاع في مواقع إيرانية

وأكد البيان، أن الضربات المركزة على أنظمة الدفاع أتاحت توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي الإيرانية كافة، مضيفة أن تدمير هذه المنشآت أضعف بشدة القدرات الهجومية للنظام الإيراني، مما يقلل من احتمالات شن هجمات مضادة في المستقبل القريب.

قصف مواقع إيرانية في مدينة تبريز

وكشف جيش الاحتلال، أن أحد المواقع المستهدفة يقع في مدينة "تبريز" غرب البلاد، مشيرا إلى أن هذا الموقع كان يستخدمه سلاح الصواريخ "أرض-أرض" التابع للنظام.

وزعم جيش الاحتلال، أن معلوماته الاستخباراتية أكدت أن الموقع كان يجهز لإطلاق "عشرات الصواريخ باتجاه المدنيين الإسرائيليين" قبل أن يتم تحييده بالكامل خلال العملية.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا