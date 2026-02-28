إعلان

"لسة كنا مع بعض"..مروة صبري تنعى إيناس الليثي بكلمات مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

01:43 م 28/02/2026

إيناس الليثي

نعت الإعلامية مروة صبري، صديقتها الفنانة والإعلامية إيناس الليثي، التي وافتها المنية أمس الجمعة، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

منشور مروة صبري عبر فيسبوك

وكتبت مروة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إيناس الليثي في ذمة الله، لسه كنا مع بعض قبل رمضان بأسبوع يا حبيبتي، ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب يا حبيبتي".

أبرز أعمال إيناس الليثي

يُذكر أن، إيناس الليثي شاركت في عدد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل "نوايا بريئة"، و"مسلسل قانون عمر"، و"مدرسة الحب 3".

اقرأ أيضًا:

وفاة الفنانة إيناس الليثي

ضياء عبد الخالق ينتقد صناع مسلسل "علي كلاي": "لمصلحة من قلة التقدير"

مروة صبري وفاة إيناس الليثي إيناس الليثي

