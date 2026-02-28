نعت الإعلامية مروة صبري، صديقتها الفنانة والإعلامية إيناس الليثي، التي وافتها المنية أمس الجمعة، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

منشور مروة صبري عبر فيسبوك

وكتبت مروة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إيناس الليثي في ذمة الله، لسه كنا مع بعض قبل رمضان بأسبوع يا حبيبتي، ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب يا حبيبتي".

أبرز أعمال إيناس الليثي

يُذكر أن، إيناس الليثي شاركت في عدد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل "نوايا بريئة"، و"مسلسل قانون عمر"، و"مدرسة الحب 3".

