محمد رمضان يصل عزاء إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

كتب : معتز عباس

10:01 م 25/02/2026 تعديل في 10:59 م
    محمد رمضان يصل عزاء اسلام رضا في مسجد المشير (1)
    محمد رضا يقدم واجب العزاء في اسلام رضا شقيق زينة (2)
    محمد رمضان يصل عزاء اسلام رضا في مسجد المشير (2)
    محمد رضا يقدم واجب العزاء في اسلام رضا شقيق زينة (1)
    محمد رمضان يصل عزاء شقيق زينة (2)

تصوير - أحمد مسعد

وصل النجم محمد رمضان منذ قليل عزاء إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

وحرص رمضان على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة زينة، في وفاة إسلام رضا، وحضور العزاء المقام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

نجوم الفن في عزاء شقيق زينة

وشهد عزاء إسلام رضا حضور الدكتور أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية، والفنان هشام ماجد، والنجمة لبلبلة، والفنان محمد لطفي، والفنان تامر شلتوت، الفنانة وفاء عامر، وعدد آخر من نجوم الفن والتمثيل.

توفي إسلام رضا يوم الثلاثاء الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، بحضور نجوم الفن.

الملخص

قدم محمد رمضان واجب العزاء في إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، بمسجد المشير طنطاوي، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن، بينهم أشرف زكي، وهشام ماجد، ولبلبلة، ووفاء عامر

محمد رمضان عزاء إسلام رضا الفنانة زينة وفاة إسلام رضا أشرف زكي

