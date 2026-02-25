محمد رمضان يصل عزاء إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

تصوير - أحمد مسعد

وصل النجم محمد رمضان منذ قليل عزاء إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

وحرص رمضان على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة زينة، في وفاة إسلام رضا، وحضور العزاء المقام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

نجوم الفن في عزاء شقيق زينة

وشهد عزاء إسلام رضا حضور الدكتور أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية، والفنان هشام ماجد، والنجمة لبلبلة، والفنان محمد لطفي، والفنان تامر شلتوت، الفنانة وفاء عامر، وعدد آخر من نجوم الفن والتمثيل.

توفي إسلام رضا يوم الثلاثاء الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، بحضور نجوم الفن.

الملخص

