رحل عن عالمنا الفنان التركي إبراهيم يلدز، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 27 عامًا، وذلك بعد بقائه في العناية المركزة لمدة 6 أشهر إثر تعرضه لحادث مروع في مدينة إسطنبول.

تفاصيل الحادث

وتعود الواقعة إلى 6 أشهر مضت، حين كان إبراهيم متواجدًا في منطقة "كارتال" بإسطنبول، حيث تعرضت المنطقة لعاصفة شديدة، وأثناء محاولته الإمساك بكرسي بلاستيكي طار بفعل الرياح، سقطت عليه شجرة بشكل مباشر بعدما اقتلعتها العاصفة، ما تسبب في إصابته إصابة بالغة استدعت نقله إلى العناية المركزة، حيث ظل يتلقى العلاج حتى وفاته.

أبرز أعمال إبراهيم يلدز

شارك إبراهيم يلدز في بطولة مسلسل اسمعني، الذي عُرض عام 2022، وحقق تفاعلًا واسعًا في تركيا وعدد من الدول العربية، من بينها مصر، خاصة بين فئة الشباب.

اقرأ أيضًا:

وفاة الفنانة إيناس الليثي

ضياء عبد الخالق ينتقد صناع مسلسل "علي كلاي": "لمصلحة من قلة التقدير"