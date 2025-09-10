إعلان

"أحبك بلا حدود".. داليا البحيري توثق أجمل لحظاتها مع ابنتها (15 صورة)

08:01 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  قسمت ووالدها
  • عرض 15 صورة
    قسمت ووالدها
  • عرض 15 صورة
    قسمت في اتوبيس مكشوف مع زملائها (2)
  • عرض 15 صورة
    قسمت في اتوبيس مكشوف مع زملائها (1)
  • عرض 15 صورة
    قسمت ابنة داليا البحيري
  • عرض 15 صورة
    قسمت ابنة داليا البحيري في مارثوان رياضي (2)
  • عرض 15 صورة
    داليا البحيري تداعب ابنتها قسمت (3)
  • عرض 15 صورة
    داليا البحيري ووالدتها
  • عرض 15 صورة
    قسمت ابنة داليا البحيري في مارثوان رياضي (1)
  • عرض 15 صورة
    داليا البحيري وزوجها وابنتها قسمت
  • عرض 15 صورة
    داليا البحيري وابنتها قسمت (2)
  • عرض 15 صورة
    داليا البحيري وابنتها قسمت (1)
  • عرض 15 صورة
    داليا البحيري تداعب ابنتها قسمت (2)
  • عرض 15 صورة
    قسمت في اتوبيس مكشوف مع زملائها (3)
  • عرض 15 صورة
    قسمت وصديقاتها
كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة داليا البحيري على توثيق علاقاتها المميزة وأجمل اللحظات مع ابنتها قسمت، والتقطت مجموعة من الصور التذكارية معها.

ونشرت داليا البحيري صورًا مختلفة لابنتها من عيد ميلادها وعقب حفل تخرجها ومع والدها ، وأخرى في أحد الأندية الرياضية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت، تعليقًا على الصور: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أصدق أنك أصبحتي كبيرة بالفعل، الوقت يمر بسرعة يا كوكو، أتمنى أن يكون لديك عام رائع قادم يا حبيبي، أحبك بلا حدود".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.

اقرأ أيضا..

بإطلالة جذابة وأنيقة.. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

بإطلالة جريئة .. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي والجمهور يغازلها (صور)

داليا البحيري عيد ميلاد ابنة داليا البحيري انستجرام داليا البحيري
