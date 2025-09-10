"أحبك بلا حدود".. داليا البحيري توثق أجمل لحظاتها مع ابنتها (15 صورة)

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة داليا البحيري على توثيق علاقاتها المميزة وأجمل اللحظات مع ابنتها قسمت، والتقطت مجموعة من الصور التذكارية معها.

ونشرت داليا البحيري صورًا مختلفة لابنتها من عيد ميلادها وعقب حفل تخرجها ومع والدها ، وأخرى في أحد الأندية الرياضية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت، تعليقًا على الصور: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أصدق أنك أصبحتي كبيرة بالفعل، الوقت يمر بسرعة يا كوكو، أتمنى أن يكون لديك عام رائع قادم يا حبيبي، أحبك بلا حدود".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.

