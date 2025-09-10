إعلان

"الست بتاعت الفُل"..شريف رمزي يروي موقفًا إنسانيًا مع عمر الشريف (فيديو)

04:53 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان شريف رمزي موقفًا إنسانيًا جمعه بالفنان الراحل عمر الشريف، وذلك خلال لقائه في برنامج "فضفضت أوي" تقديم معتز التوني.

وقال رمزي: "اشتغلت معاه فيلم، كنا بنخرج بعد الأوردر يعزمني على العشاء، ونروح نتعشى، فتجيله ست بسيطة جدًا بتبيع فُل، وهو عنده حاجة و80 سنة، وتطلب منه صورة، يقف بالعربية وينزل الشارع ويتصور معاها".

وتابع: "وبعدين روحنا نركب العربية ونروح المطعم الشيك أوي، وتجيله ست هانم وتقوله: أنا عايزة أتصور معاك يا أستاذ عمر، يقولها معلش يا حبيبتي، أنا آسف، أنا بتعشى، وقت تاني، وأنا أتجنن، البنت الغلبانة نزلت واتصورت معاها، فهو قالي الست الغلبانة اللي اتصورت معاها هتبقى حدث مهم في حياتها كلها، وممكن تبروز الصورة في بيتها، لكن الست التانية هتوريها لصحابها، ولما تغير التليفون هترميها".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان شريف رمزي بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" عام 2024، بطولة كريم محمود عبد العزيز،شيكو، حمزة العيلي، دنيا سامي، آية سماحة، وغيرهم.

