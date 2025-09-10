التذاكر تبدأ ب 750 جنيه.. تعرف على موعد عرض مسرحية "أم كلثوم"

كتب-مصطفى حمزة:

حدد الكاتب والمنتج مدحت العدل، موعد تقديم مسرحية "أم كلثوم دايبين في صوت الست"، والتي تقدم بالتزامن مع الذكرى الـ 50 لرحيل كوكب الشرق.

وقال الكاتب مدحت العدل، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "تم تحديد أيام 9 و 10 أكتوبر لعرض المسرحية على مسرح موفنبيك، ويقدم باستخدام أحدث التقنيات البصرية، وذلك احتفاءً بالذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم".

وطرحت تذاكر المسرحية للحجز إلكترونيا، وتراوحت أسعار التذاكر بين 750،و 1000، و 1250، و1500 جنيه.

مسرحية "أم كلثوم" تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.